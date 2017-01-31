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О жизни и творчестве

О жизни и творчестве

31 января в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция из Санкт-Петербурга о жизни и творчестве выдающегося художника Е.Е. Моисеенко, чьи работы хранятся и в собрании Русского музея.

Евсей Евсеевич Моисеенко (1916-1988) - один из крупнейших и популярных мастеров изобразительного искусства ХХ века, автор знаменитых полотен «Земля», «Матери, сестры», «Победа», «Памяти поэта», «Голгофа» и многих других. Художник прославился и как создатель удивительных картин о детстве, юности и старости, материнстве, портретов и пейзажей, натюрмортов. Лектор – Бойко Алексей Григорьевич, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Российского центра музейной педагогики и детского творчества, доцент.

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 137 Телефон для справок: 72-13-40, 72-20-47.

www.sakhartmuseum.ru

 

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

31 января, вторник
20:00
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