19 мая в 17.30, в рамках акции «Ночь музеев», состоится лекция «О французском романтизме и его влиянии на русскую культуру первой трети XIX века". В процессе лекции будут рассмотрены основные типологии поведения французских художников, начиная с Якобинской диктатуры и в период Реставрации Бурбонов. Лекция будет обращена к ключевым художникам революционного времени, как Жак Луи Давид и, менее известным слушателям, как Юбер Робер.

Исторический ход событий и распространение философия Просвещения повлекли за собой изменение роли художника и появление романтизма. Лектор попытается ответить на вопрос о влиянии романтизма на европейскую культуру.

Место проведения: Сахалинский областной художественный музей

Лектор: культуролог, научный сотрудник Сахалинского областного художественного музея Алтметс Анна.

Вход свободный!

В афише использовано:

Политиканы в Тюильрийском саду. Картина Луи Леопольда Буальи (фрагмент). 1832 год

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