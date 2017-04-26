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История исследования Тихоокеанских лососей в Сахалино-Курильском регионе

История исследования Тихоокеанских лососей в Сахалино-Курильском регионе

26 апреля в 15.00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится научно-популярная лекция «История исследования Тихоокеанских лососей в Сахалино-Курильском регионе» доктора биологических наук, профессора СахГу, академик Российской Академии Естествознания, заведующего кафедрой экологии, географии и природных ресурсов Валерия Николаевича Ефанова.

Главное богатство и гордость Сахалина это лососевые виды рыбы. Сколько видов лосося заходит на нерест в реки Сахалина? В чём особенность и уникальность его жизненного цикла? На эти и другие вопросы всегда лучше узнать у специалиста. Приходитие!

Лекторий Сахалинского областного краеведческого музея «Естественная история Сахалина и Курильских островов» работает с 2003 года, в нем принимают участие ученые музея и других научно-исследовательских учреждений Сахалинской области. Прослушать лекции приглашают всех желающих. Основная аудитория – взрослые, студенческая молодежь, учащиеся старшего школьного возраста.

По входным билетам в музей (для взрослых – 70 руб.; для людей пенсионного возраста – 20 руб., для детей до 16 лет – 0 руб.)

Справки по телефону: 8 (4242) 72-75-55

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

26 апреля, среда
15:00
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