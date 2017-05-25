25 мая в 20.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция "Главные проекты Венецианского биеннале 2017. Павильон России в Венеции" из Государственного Русского музея.

Биеннале в Венеции — старейшая среди биеннале, впервые она состоялась в 1893 году и задумывалась как исключительно локальное событие, но уже через два года, после успешного первого выпуска, на выставку были приглашены иностранные художники. Одна из примечательных черт Венецианской биеннале — существование национальных павильонов, в которых художники из стран-участниц представляют свои арт-проекты, подготовленные специально для выставки.

О том, какие проекты представили участники в рамках 57-й биеннале в Венеции и о художниках, представлявших свое искусство в павильоне от России расскажет заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств, член-корреспондент Российской Академии Художеств Александр Давидович Боровский.

Справки по тел.: 72-13-40, 72-20-47

www.sakhartmuseum.ru

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.