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"Главные проекты Венецианского биеннале 2017. Павильон России в Венеции"

"Главные проекты Венецианского биеннале 2017. Павильон России в Венеции"

25 мая в 20.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится онлайн-лекция "Главные проекты Венецианского биеннале 2017. Павильон России в Венеции" из Государственного Русского музея.

Биеннале в Венеции — старейшая среди биеннале, впервые она состоялась в 1893 году и задумывалась как исключительно локальное событие, но уже через два года, после успешного первого выпуска, на выставку были приглашены иностранные художники. Одна из примечательных черт Венецианской биеннале — существование национальных павильонов, в которых художники из стран-участниц представляют свои арт-проекты, подготовленные специально для выставки.

О том, какие проекты представили участники в рамках 57-й биеннале в Венеции и о художниках, представлявших свое искусство в павильоне от России расскажет заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств, член-корреспондент Российской Академии Художеств Александр Давидович Боровский.

Справки по тел.: 72-13-40, 72-20-47

www.sakhartmuseum.ru

Стоимость мероприятия - по прейскуранту музея.

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

25 мая, четверг
20:00
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