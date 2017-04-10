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Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Долгожданное событие этой весны!

«Сахалинская филармония» представляет музыканта и дирижера с мировым именем Юрия Башмета и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Концерт состоится в рамках XXV юбилейного мирового гастрольного турне этого известного музыкального коллектива.          

Ансамбль «Солисты Москвы» был создан в 1992 году Юрием Башметом, который является его художественным руководителем, дирижером и солистом (альт). Имя этого выдающегося музыканта известно во всем мире. Юрий Башмет носит звания Народного артиста РСФСР и СССР. Он становился лауреатом Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации.

На сегодняшний день Башмет самый гастролирующий классический музыкант на свете. За четверть века музыкальный коллектив под его управлением дал свыше 1500 концертов в более чем 50-ти странах земного шара. Виртуозы камерного ансамбля «Солисты Москвы» выступали на лучших сценах мира: в нью-йоркском «Карнеги-холле», амстердамском «Консертгебау», токийском «Сантори-холле», лондонском «Барбикан-холле» копенгагенском «Тиволи», венском «Музикферайне», в Берлинской филармонии, римской «Академии Санта Чечилия», в сиднейском оперном театре и в других залах.

Для сахалинских ценителей высокой музыки камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета исполнит произведения Моцарта, Бизе, Грига, Паганини и Чайковского. В концерте принимает участие солист Иван Рудин

Концерт состоится в Чехов-Центре 10 апреля в 19.00

Телефон кассы Сахалинской филармонии 304–104

Билеты уже в продаже!

Возрастные ограничения: 12+

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

10 апреля, понедельник
19:00
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