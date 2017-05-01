Тот поющий яркий Май!
1 мая Городской Дом культуры «Родина» приглашает жителей и гостей города на праздничный концерт посвященный празднику Весны и Труда «Тот поющий яркий Май!». Для вас выступят лучшие творческие коллективы ГДК «Родина», подарят вам яркие эмоции, море хорошего настроения и создадут теплую, дружную и праздничную атмосферу.
В холле вашему вниманию представят своё творчество клубные формирования по декоративно прикладному творчеству.
Ждём вас 1 мая в 15:00 часов в Городском Доме культуры «Родина» по адресу г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83. Подробная информация по телефону: 72-84-85.
Вход свободный.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495
1 мая, понедельник
15:00
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