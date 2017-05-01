1 мая Городской Дом культуры «Родина» приглашает жителей и гостей города на праздничный концерт посвященный празднику Весны и Труда «Тот поющий яркий Май!». Для вас выступят лучшие творческие коллективы ГДК «Родина», подарят вам яркие эмоции, море хорошего настроения и создадут теплую, дружную и праздничную атмосферу.

В холле вашему вниманию представят своё творчество клубные формирования по декоративно прикладному творчеству.

Ждём вас 1 мая в 15:00 часов в Городском Доме культуры «Родина» по адресу г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 83. Подробная информация по телефону: 72-84-85.

Вход свободный.