Светлана Лобода

12 июня впервые на Сахалине пойдет выступление яркой, неординарной и харизматичной исполнительницы Светланы Лободы.

Светлану Лободу (Loboda) можно назвать хитмейкером и трендсеттером в мире музыки. В кулуарах за смелость образов на сцене и в клипах, за силу и нежность, которые она с легкостью совмещает с флиртом и шутливостью в своих песнях, ее называют «певицей, которая ничего не боится». Каждый ее видеоклип – маленький киношедевр из жизни женщины, а концерты – симбиоз стилей и направлений. В репертуаре певицы такие разные композиции, что сложно уместить их в рамки одного жанра: это и сильная, жизнеутверждающая «Революция», и невероятно пронзительная «40 градусов», и шутливая и кокетливая «А, может, к черту любовь», и хит #1, рекордсмен iTunes-чартов «Твои глаза». И каждая песня Loboda становится настоящим хитом!

Loboda делает ставку на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. На сцене вместе с певицей всегда работает бессменная команда: музыканты, танцоры, бэк-вокал, превращающие концерт в эффектное сценическое действо с бешеной энергетикой, эмоциональным накалом и эксцентричностью, совмещенные с невероятной женственностью и сексуальностью артистки. Критики, бывавшие на ее столичных концертах, говорят о роскошном вокале, чувственном пении и хорошей режиссуре. Несомненно, в намеченной туре Loboda сможет удивить и дальневосточную публику.

12 июня 2017 г. в 19.00, Конгресс-Холл Столица

Билеты в продаже в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)