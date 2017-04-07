Стас Михайлов

Новая программа Стаса Михайлова "Если завтра будет солнце" - яркая, динамичная, полная позитивной энергии и любви к жизни, сохраняет присущую всем произведениям Михайлова лирико-философско-патриотическую тематику и продолжает основную мысль его творчества: "Никогда не забывайте Небо, и Небо не оставит вас".



Обращение к прекрасным дамам и сильным мужчинам, осмысление взаимоотношений между ними, попытка заглянуть в потаенные уголки русской души и поделиться собственным духовным опытом – все это уже давно стало визитной карточкой творчества Стаса Михайлова. Эти не чуждые каждой русской душе темы в проникновенной, искренней, специфической "михайловской" манере исполнения, не оставят равнодушным любого, даже самого взыскательного слушателя. Каждый найдет для себя интерпретацию названия программы самостоятельно: "Если завтра будет солнце" над нами, над каждым из нас, в поисках смысла жизни, - обо всем этом споет артист в новой программе, делясь со зрителями своими эмоциями, чувствами, жизненной позицией и любовью.





Билеты уже в продаже.



Кассы:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)