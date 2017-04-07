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Стас Михайлов

Стас Михайлов

Новая программа Стаса Михайлова "Если завтра будет солнце" - яркая, динамичная, полная позитивной энергии и любви к жизни, сохраняет присущую всем произведениям Михайлова лирико-философско-патриотическую тематику и продолжает основную мысль его творчества: "Никогда не забывайте Небо, и Небо не оставит вас". 


Обращение к прекрасным дамам и сильным мужчинам, осмысление взаимоотношений между ними, попытка заглянуть в потаенные уголки русской души и поделиться собственным духовным опытом – все это уже давно стало визитной карточкой творчества Стаса Михайлова. Эти не чуждые каждой русской душе темы в проникновенной, искренней, специфической "михайловской" манере исполнения, не оставят равнодушным любого, даже самого взыскательного слушателя. Каждый найдет для себя интерпретацию названия программы самостоятельно: "Если завтра будет солнце" над нами, над каждым из нас, в поисках смысла жизни, - обо всем этом споет артист в новой программе, делясь со зрителями своими эмоциями, чувствами, жизненной позицией и любовью.


Билеты уже в продаже.

Кассы:
- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296
(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)
- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55
(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)

Где и когда?
Арена Сити, ледовый комплекс

Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 480, тел. (4242) 708-708, 708-812 - касса

7 апреля, пятница
19:00
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Комментарии
Seth
Написано 8 октября 2015, в 10:14
Влас Пихайлов
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