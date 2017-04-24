Популярная рок-группа запускает широкое празднование своего пятнадцатилетия и выступит с большим сольным концертом!

В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой "15" вырвется наружу в киловатты фирменного звука, самые огненные хиты и "топовые" баллады, "слэм" и "стэйдж дайвинг".





Слот всегда неразрывно связан с цифровым миром, а вся сумма произошедшего за историю существования коллектива неизменно превратится, как и в знаменитом магическом квадрате, в число "15", которое в нумерологии принято считать счастливым. Все эти факты констатируют то, что это событие пропустить просто нельзя, а пока берите ручки и записывайте в свои календари: 24 апреля,Конгресс -Холл Столица, юбилейное шоу группы Слот!

Явка строго обязательна!



Открытие дверей в 19:00

Начало в 20:00

Возрастное ограничение : 12+



Первая партия 1300 рублей. Последующие дороже!



vk.com/clot__sakh_24apr

Справки и билеты: 41-78-89, +7-962-581-78-89