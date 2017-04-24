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СЛОТ

СЛОТ

Популярная рок-группа запускает широкое празднование своего пятнадцатилетия и выступит с большим сольным концертом! 
В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой "15" вырвется наружу в киловатты фирменного звука, самые огненные хиты и "топовые" баллады, "слэм" и "стэйдж дайвинг". 



Слот всегда неразрывно связан с цифровым миром, а вся сумма произошедшего за историю существования коллектива неизменно превратится, как и в знаменитом магическом квадрате, в число "15", которое в нумерологии принято считать счастливым. Все эти факты констатируют то, что это событие пропустить просто нельзя, а пока берите ручки и записывайте в свои календари: 24 апреля,Конгресс -Холл Столица, юбилейное шоу группы Слот! 
Явка строго обязательна!

Открытие дверей в 19:00
Начало в 20:00
Возрастное ограничение : 12+ 

Первая партия 1300 рублей. Последующие дороже!

vk.com/clot__sakh_24apr 
Справки и билеты: 41-78-89, +7-962-581-78-89

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

24 апреля, понедельник
20:00
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