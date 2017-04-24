СЛОТ
Популярная рок-группа запускает широкое празднование своего пятнадцатилетия и выступит с большим сольным концертом!
В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой "15" вырвется наружу в киловатты фирменного звука, самые огненные хиты и "топовые" баллады, "слэм" и "стэйдж дайвинг".
Слот всегда неразрывно связан с цифровым миром, а вся сумма произошедшего за историю существования коллектива неизменно превратится, как и в знаменитом магическом квадрате, в число "15", которое в нумерологии принято считать счастливым. Все эти факты констатируют то, что это событие пропустить просто нельзя, а пока берите ручки и записывайте в свои календари: 24 апреля,Конгресс -Холл Столица, юбилейное шоу группы Слот!
Явка строго обязательна!
Открытие дверей в 19:00
Начало в 20:00
Возрастное ограничение : 12+
Первая партия 1300 рублей. Последующие дороже!
vk.com/clot__sakh_24apr
Справки и билеты: 41-78-89, +7-962-581-78-89
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365