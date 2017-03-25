афиша
афиша
Регистрация
Сахалинские соловушки

Сахалинские соловушки

В преддверии весенних каникул в областном центре состоится конкурс академического пения "Сахалинские соловушки".



Учредителем конкурса является управление культуры администрации Южно-Сахалинска. Организатор конкурса — детская музыкальная школа №1 при поддержке Сахалинского колледжа искусств.

Конкурс проводится раз в два года с целью поиска, выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в области вокального академического искусства, а также повышения общего культурного и образовательного уровня подрастающего поколения. Одна из главных задач конкурса — решение актуальных задач духовно-нравственного воспитания детей посредством лучших образцов русского, зарубежного и современного вокального искусства.

Особенностью данного конкурса является исполнение вокальных произведений в академической манере пения без применения фонограмм и в сопровождении концертмейстера.

Выступления конкурсантов будут оцениваться в трех номинациях:

- сольное пение;
- вокальный ансамбль малых форм (дуэт, трио);
- вокальный ансамбль (от 4 до 12 человек).

При оценке выступлений участников конкурса учитывается соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, разнохарактерность и разножанровость исполняемых произведений; уровень владения техникой вокала, чистота интонации и качество звучания; воплощение художественного образа, соответствие жанру и стилю произведения, музыкальность, индивидуальность и неповторимость, эмоциональность; внешность исполнителя, сценическое обаяние, культура поведения на сцене.

Впервые в работе конкурса примет участие независимое студенческое жюри, в состав которого войдут студенты кафедры хоровых дисциплин Сахалинского колледжа искусств. Ребятам предстоит определить обладателя "приза студенческих симпатий".

Победитель конкурса будет награжден дипломом, кубком , вымпелом и специальным призом.

Всего в конкурсе примут участие 135 учащихся, 14 преподавателей и 16 концертмейстеров из 7 образовательных учреждений Южно-Сахалинска: ЦДМШ, лицея №2, ДМШ №1, 2, 5, гимназии №3 и ДШИ №4.

Конкурсные прослушивания начнутся 25 марта в 15.00. Награждение победителей и участников конкурса состоится 26 марта в 12.00.

Мероприятие будет проходить в концертном зале Сахалинского колледжа искусств (улица Чехова, 6, телефон для справок: 79-00-64).

Вход на конкурс свободный.

Где и когда?
Сахалинский колледж искусств

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6, тел. 8 (4242) 434288, 433667

25 марта, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Ярослав Сумишевский
Ярослав Сумишевский
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru