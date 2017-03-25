В преддверии весенних каникул в областном центре состоится конкурс академического пения "Сахалинские соловушки".





Учредителем конкурса является управление культуры администрации Южно-Сахалинска. Организатор конкурса — детская музыкальная школа №1 при поддержке Сахалинского колледжа искусств.



Конкурс проводится раз в два года с целью поиска, выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в области вокального академического искусства, а также повышения общего культурного и образовательного уровня подрастающего поколения. Одна из главных задач конкурса — решение актуальных задач духовно-нравственного воспитания детей посредством лучших образцов русского, зарубежного и современного вокального искусства.



Особенностью данного конкурса является исполнение вокальных произведений в академической манере пения без применения фонограмм и в сопровождении концертмейстера.



Выступления конкурсантов будут оцениваться в трех номинациях:



- сольное пение;

- вокальный ансамбль малых форм (дуэт, трио);

- вокальный ансамбль (от 4 до 12 человек).



При оценке выступлений участников конкурса учитывается соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, разнохарактерность и разножанровость исполняемых произведений; уровень владения техникой вокала, чистота интонации и качество звучания; воплощение художественного образа, соответствие жанру и стилю произведения, музыкальность, индивидуальность и неповторимость, эмоциональность; внешность исполнителя, сценическое обаяние, культура поведения на сцене.



Впервые в работе конкурса примет участие независимое студенческое жюри, в состав которого войдут студенты кафедры хоровых дисциплин Сахалинского колледжа искусств. Ребятам предстоит определить обладателя "приза студенческих симпатий".



Победитель конкурса будет награжден дипломом, кубком , вымпелом и специальным призом.



Всего в конкурсе примут участие 135 учащихся, 14 преподавателей и 16 концертмейстеров из 7 образовательных учреждений Южно-Сахалинска: ЦДМШ, лицея №2, ДМШ №1, 2, 5, гимназии №3 и ДШИ №4.



Конкурсные прослушивания начнутся 25 марта в 15.00. Награждение победителей и участников конкурса состоится 26 марта в 12.00.



Мероприятие будет проходить в концертном зале Сахалинского колледжа искусств (улица Чехова, 6, телефон для справок: 79-00-64).

Вход на конкурс свободный.