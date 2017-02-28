28 февраля в 18:00 инструментально-джазовый ансамбль «Абсолют Джаз квартет» представит концерт — путешествие по разным периодам джаза. Джазовая машина времени пролетит над свингом 40х-50х годов, над кулом и бопом 60х-70х годов, проходя свозь версии известных рок и поп хитов, обличенных в джазовую форму. Прозвучат композиции таких композиторов, как: Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн, Барт Ховард, Бронислав Капер, Стэнли Таррентайн, Анжело Бадаламенти, Бенни Голсон, Виктор Янг, Джо Хендерсон, Джон Колтрейн и других.

«Абсолют Джаз Квартет» исполняет вечнозеленые джазовые мелодии второй половины XX века, пьесы в стиле баллада, босса-нова, свинг, а так же авторские аранжировки современных популярных песен. Звучание группы представляет собой достаточно мягкий традиционный саунд акустического квартета с добавлением современных электронных эффектов.

В составе ансамбля: Юрий Суворов — саксофон, Виталий Бычков — контрабас, Дмитрий Капустюк — гитара, Роман Савельев — барабаны.

Мероприятие состоится в концертном зале Сахалинского колледжа искусств.