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Под счастливой крышей

Под счастливой крышей

Каждый наш день состоит из множества событий и Международный День семьи как большой коллаж выписан всеми красками его событий, чувств, дел, настроений и погоды. Этот праздник стал одной большой традицией всех семей мира, это еще один радостный повод, чтобы собраться вместе!

13 мая Городской Дом культуры «Родина» приглашает всех желающих на праздничный концерт «Под счастливой крышей», посвященный Международному Дню семьи. В этот день лучшие солисты и хореографические коллективы города подарят зрителям замечательные эмоции, красивые танцы и добрые песни о семье, любви и  крепкой верной дружбе!

Вход свободный.

Информация по телефону 72-84-85.

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

13 мая, суббота
13:00
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