Если, начитавшись Герберта Уэлса, кому-то захочется прокатиться на машине времени, то неожиданно для себя путешественник встанет перед выбором: в какую временную точку отправиться?



На этот раз "Пикник" не будет заглядывать в бездонные глубины времени, а предлагает отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.

Конечно, это будет музыкальное путешествие. Ведь что, как ни музыка, оживляет и раскрашивает впечатления и эмоции!





Над новой программой работает целое конструкторское бюро. Декорации и механизмы должны выдержать около 100 концертов и охватить страну от Калининграда до Дальнего Востока.

На Юбилейных концертах будут сыграны музыкальные визитные карточки "Пикника", начиная от "Иероглифа", "Вечера" и "Ночи", "Египтянина", "У Шамана три руки" и заканчивая "Большой игрой". Некоторые песни, например, "Говорит и показывает", получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне "Любо, братцы, любо!", которая впервые прозвучит в туровых концертах "Пикника".

По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели.

В совершенно новой одежде предстанет "Кукла с человеческим лицом". Представление дополнит оригинальный видеоряд, созданный с применением самых передовых технических разработок. В новой программе зазвучит Укулеле, а гитарные партии будут исполняться на мастеровой гитаре, эксклюзивной по форме и звучанию.

Встречи со зрителями с нетерпением ждут музыканты "Пикника": Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский. А то, что все будет на высоком техническом уровне, гарантирует директор группы Владимир Сафронов и группа звуко-свето-технических мастеров, в лице Виктора Домбровского, Константина Петрова и Сергея Пряхина.



Билеты в продаже в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)