афиша
афиша
Регистрация
Пикник

Пикник

Если, начитавшись Герберта Уэлса, кому-то захочется прокатиться на машине времени, то неожиданно для себя путешественник встанет перед выбором: в какую временную точку отправиться?

На этот раз "Пикник" не будет заглядывать в бездонные глубины времени, а предлагает отлистать календарь на 35 лет назад и постепенно, с чувством и толком, перемещаться в наши беспокойные дни.
Конечно, это будет музыкальное путешествие. Ведь что, как ни музыка, оживляет и раскрашивает впечатления и эмоции!



Над новой программой работает целое конструкторское бюро. Декорации и механизмы должны выдержать около 100 концертов и охватить страну от Калининграда до Дальнего Востока.
На Юбилейных концертах будут сыграны музыкальные визитные карточки "Пикника", начиная от "Иероглифа", "Вечера" и "Ночи", "Египтянина", "У Шамана три руки" и заканчивая "Большой игрой". Некоторые песни, например, "Говорит и показывает", получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне "Любо, братцы, любо!", которая впервые прозвучит в туровых концертах "Пикника". 
По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели. 
В совершенно новой одежде предстанет "Кукла с человеческим лицом". Представление дополнит оригинальный видеоряд, созданный с применением самых передовых технических разработок. В новой программе зазвучит Укулеле, а гитарные партии будут исполняться на мастеровой гитаре, эксклюзивной по форме и звучанию.
Встречи со зрителями с нетерпением ждут музыканты "Пикника": Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский. А то, что все будет на высоком техническом уровне, гарантирует директор группы Владимир Сафронов и группа звуко-свето-технических мастеров, в лице Виктора Домбровского, Константина Петрова и Сергея Пряхина.

Билеты в продаже в кассах:
- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296
(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)
- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55
(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

28 мая, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
+3
Популярное на ASTV
Концерт Камерного эстрадного оркестра
Концерт Камерного эстрадного оркестра
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru