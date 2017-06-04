Открытый концерт "Вольных музыкантов"

Участники движения "Вольные музыканты" приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска на открытый бесплатный концерт в городском парке им. Гагарина! Для вас прозвучат авторские и известные песни разных жанров с живым музыкальным сопровождением (акустическая гитара, электрогитара, кахон), а также стихи известных русских поэтов и "Вольных музыкантов".

Во время концерта пройдет мини-ярмарка, на которой будут представлены вязаные и деревянные изделия, диски с песнями участников движения, а также билеты на "Живой концерт!" Юлии Вятржик и "Вольных музыкантов" (он состоится 9 июня в 18:00 в ДК Железнодорожников). Причём несколько билетов будет разыграно между зрителями паркового выступления;)

Часть средств, собранных во время открытого концерта, традиционно будет направлена на благотворительные цели.

Мероприятие состоится 4 июня на площадке возле озера Верхнего с 15:00 до 16:30 часов. С радостью ждём Вас! Все вопросы и предложения по телефонам:

89004303839 - Юлия,

89146423508 - Виталий,

89841801976 - Алексей.

Более подробную информацию о "Вольных музыкантах" можно найти в соцсетях: https://vk.com/volniemuzikanti, https://www.instagram.com/volmuz/

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Контакты организатора: Вятржик Юлия Сергеевна, член НП "Вольные музыканты" kralya_ya@mail.ru, 89004303839 .