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О фиалке грезил запад...

О фиалке грезил запад...

27 января в Сахалинском областном художественном музее состоится концерт сахалинского автора-исполнителя Сергея Хе «О фиалке грезил запад...»

Новая концертная программа Сергея Хе представляет очередную встречу с русской поэзией. Прозвучат песни на стихи Игоря Северянина, одного из культовых русских поэтов «серебряного века».

4 марта 1913 г. вышла первая книга Игоря Северянина «Громокипящий кубок». Сборник имел триумфальный успех. За два года книга выдержала 7 изданий. Толпы почитателей окружали поэта, который пережил фантастический взлет популярности. Публика ломилась на его поэтические концерты. Как заметил Иван Бунин, имя Северянина «знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера…»

Стоимость входного билета: 100 руб.

Адрес музея: ул. Ленина, 137

Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

27 января, пятница
18:30
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