25 февраля состоится Концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра, главный дирижер - Тигран Ахназарян.





В программе:

Ф. Шуберт Увертюра в итальянском стиле до-мажор (Премьера на Сахалине),

Ф. Шуберт "Музыкальный момент № 3" (Премьера на Сахалине),

П. Масканьи Интермеццо из оперы "Сельская честь",

А. Дворжак Славянский танец № 1,

А. Дворжак Славянский танец № 10,

Ф. Мендельсон Свадебный марш из "Сон в летнюю ночь",

П. И. Чайковский Увертюра к опере "Пиковая дама",

П. И. Чайковский Вальс из балета "Лебединое озеро",

М. Балакирев Увертюра на 3 русские темы,

А.Н. Скрябин "Грезы",

Э. Элгар Торжественный марш № 1 (Премьера на Сахалине),

Д. Шостакович Антракт из оперы "Катерина Измайлова".



Билеты продаются:

Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел.: 45-80-70)

Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47 (42-46-07)

Через распространителя 8-962-415-72-55 (смс, WhatsApp)



Стоимость билетов: 200 - 600 руб.

