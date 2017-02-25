Концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра
25 февраля состоится Концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра, главный дирижер - Тигран Ахназарян.
В программе:
Ф. Шуберт Увертюра в итальянском стиле до-мажор (Премьера на Сахалине),
Ф. Шуберт "Музыкальный момент № 3" (Премьера на Сахалине),
П. Масканьи Интермеццо из оперы "Сельская честь",
А. Дворжак Славянский танец № 1,
А. Дворжак Славянский танец № 10,
Ф. Мендельсон Свадебный марш из "Сон в летнюю ночь",
П. И. Чайковский Увертюра к опере "Пиковая дама",
П. И. Чайковский Вальс из балета "Лебединое озеро",
М. Балакирев Увертюра на 3 русские темы,
А.Н. Скрябин "Грезы",
Э. Элгар Торжественный марш № 1 (Премьера на Сахалине),
Д. Шостакович Антракт из оперы "Катерина Измайлова".
Билеты продаются:
Сахалинский театр кукол, Коммунистический пр. 28-а (тел.: 45-80-70)
Центральная детская музыкальная школа, ул. Невельского 47 (42-46-07)
Через распространителя 8-962-415-72-55 (смс, WhatsApp)
Стоимость билетов: 200 - 600 руб.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83а, тел. 8 (4242) 505696