29 мая 2017 года в 18.30 в Сахалинском колледже искусств состоится концерт Камерного эстрадного оркестра под управлением Анатолия Жука. Мероприятие проходит в рамках летних отчётных концертов студентов и преподавателей колледжа искусств.

В программе концерта прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов, музыка театра и кино, эстрадно-джазовые композиции, а также классические инструментальные сочинения: Бенда, Каччини, Чайковского, Кальмана, Дуранте, Бабаджаняна, Дунаевского других авторов.

В концерте примут участие солисты: Артем Юхманов (скрипка), Павел Алдаков, Элеонора Талалаева, Елена Кормес и другие исполнители.

Оркестр был основан в 1996 году и вот уже более двадцати лет его бессменным руководителем является Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Жук. В состав оркестра входят преподаватели и студенты Сахалинского колледжа искусств.

Продолжительность концерта 1час 30мин.

Вход свободный

Программа концерта:

1. Иржи Бенда «Граве». Исп. оркестр; соло - Артём Юхванов (скрипка).

2. Франческо Дуранте «Аллегретто». Исп. оркестр, вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства.

3. Джулио Каччини «Авэ Мария». Исп. оркестр, вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства. Соло – Елена Кормес.

4. «Люби меня нежно» из репертуара Элвиса Пресли. Исп. оркестр, вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства. Соло – Елена Кормес.

5. Пётр Чайковский. Вальс из балета «Щелкунчик». Исп. оркестр.

6. Имре Кальман «Ария мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка». Исп. оркестр; соло – Павел Алдаков.

7. Игорь Мотвиенко «Выйду ночью в поле с конём». Исп. оркестр; вокалисты – Павел Алдаков, Владимир Киносита.

8. Исаак Дунаевский, Василий Лебедев-Кумач «Песенка о капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исп. оркестр; вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства, соло - Владимир Киносита.

9. Исаак Дунаевский «Весна идёт». Соло – Инна Хизматулина.

10. Максим Дунаевский «Ах, этот вечер». Соло – Инна Хизматулина.

11. Кирилл Молчанов «Жди меня». Соло – Павел Алдаков.

12. Исаак Дунаевский «Лунный вальс». Соло – Елена Кормес.

13. Владимир Шаинский «Берёза, белая подруга». Соло - Владимир Киносита.

14. Алексей Мажуков «А музыка звучит». Соло – Элеонора Талалаева.

15. Арно Бабаджанян «Не спеши». Соло – Павел Алдаков.

16. Чезаре Андреа Биксио «Что ж ты опустила глаза». Соло – Павел Алдаков.

17. Пабло Бэртран Руиз и Норман Гимбель «Свэй». Соло - Владимир Киносита.

18. Виктор Лебедев «Песня о любви» из фильма «Гардемарины! Вперёд!». Вокалисты – Елена Кормес и Павел Алдаков.

19. Евгений Крылатов. Музыка к кинофильму «Дети понедельника».