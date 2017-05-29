Концерт Камерного эстрадного оркестра
29 мая 2017 года в 18.30 в Сахалинском колледже искусств состоится концерт Камерного эстрадного оркестра под управлением Анатолия Жука. Мероприятие проходит в рамках летних отчётных концертов студентов и преподавателей колледжа искусств.
В программе концерта прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов, музыка театра и кино, эстрадно-джазовые композиции, а также классические инструментальные сочинения: Бенда, Каччини, Чайковского, Кальмана, Дуранте, Бабаджаняна, Дунаевского других авторов.
В концерте примут участие солисты: Артем Юхманов (скрипка), Павел Алдаков, Элеонора Талалаева, Елена Кормес и другие исполнители.
Оркестр был основан в 1996 году и вот уже более двадцати лет его бессменным руководителем является Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Жук. В состав оркестра входят преподаватели и студенты Сахалинского колледжа искусств.
Продолжительность концерта 1час 30мин.
Вход свободный
Программа концерта:
1. Иржи Бенда «Граве». Исп. оркестр; соло - Артём Юхванов (скрипка).
2. Франческо Дуранте «Аллегретто». Исп. оркестр, вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства.
3. Джулио Каччини «Авэ Мария». Исп. оркестр, вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства. Соло – Елена Кормес.
4. «Люби меня нежно» из репертуара Элвиса Пресли. Исп. оркестр, вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства. Соло – Елена Кормес.
5. Пётр Чайковский. Вальс из балета «Щелкунчик». Исп. оркестр.
6. Имре Кальман «Ария мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка». Исп. оркестр; соло – Павел Алдаков.
7. Игорь Мотвиенко «Выйду ночью в поле с конём». Исп. оркестр; вокалисты – Павел Алдаков, Владимир Киносита.
8. Исаак Дунаевский, Василий Лебедев-Кумач «Песенка о капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исп. оркестр; вокальная группа – студенты 1 курса инструментального исполнительства, соло - Владимир Киносита.
9. Исаак Дунаевский «Весна идёт». Соло – Инна Хизматулина.
10. Максим Дунаевский «Ах, этот вечер». Соло – Инна Хизматулина.
11. Кирилл Молчанов «Жди меня». Соло – Павел Алдаков.
12. Исаак Дунаевский «Лунный вальс». Соло – Елена Кормес.
13. Владимир Шаинский «Берёза, белая подруга». Соло - Владимир Киносита.
14. Алексей Мажуков «А музыка звучит». Соло – Элеонора Талалаева.
15. Арно Бабаджанян «Не спеши». Соло – Павел Алдаков.
16. Чезаре Андреа Биксио «Что ж ты опустила глаза». Соло – Павел Алдаков.
17. Пабло Бэртран Руиз и Норман Гимбель «Свэй». Соло - Владимир Киносита.
18. Виктор Лебедев «Песня о любви» из фильма «Гардемарины! Вперёд!». Вокалисты – Елена Кормес и Павел Алдаков.
19. Евгений Крылатов. Музыка к кинофильму «Дети понедельника».
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