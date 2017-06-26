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Гжель

Гжель

Сахалинская филармония представляет:

Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Этот творческий коллектив танцоров мирового уровня был основан в 1988 году известным хореографом, народным артистом России Владимиром Захаровым. В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 получил статус академического. Театр танца «Гжель» по праву считается одной из визитных карточек Москвы.

В творчестве театра танца «Гжель» использован богатый культурный материал различных регионов России. В основу хореографических композиций и миниатюр легли народные мотивы и образы. На сцене оживают творения мастеров народных художественных промыслов, таких как гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры. В театре танца «Гжель» бережно хранят и развивают традиции русской народной хореографии, интерпретируя их в современных условиях. Каждый номер известного творческого коллектива – это не просто танец, а захватывающий спектакль!

Театр танца «Гжель» выступал на лучших отечественных сценах,  а также побывал более чем в 60 странах мира как Посол искусства России — и везде встречал восторженный прием. Спектакли театра танца видели зрители Австрии и США, Германии и Бразилии, Италии и Японии, Китая и Кубы, Мексики и Таиланда.

Не пропустите гастроли одного из ведущих танцевальных коллективов России!

Возрастные ограничения: 12+
Билеты уже в продаже. 

Выступления состоятся:

26 июня в 19.00 в Южно-Сахалинске на сцене Чехов-центра

Телефон кассы Сахалинской филармонии 304-104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»). Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)

27 июня в 18.00 в Невельске на сцене РДК им. Г. И. Невельского.

Телефоны РДК (42436) 60-833, 60-825 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

26 июня, понедельник
19:00
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