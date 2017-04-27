Если Вы хотите провести вечер в теплой и уютной атмосфере, а также насладиться красивой музыкой и искренним исполнением – Вам, непременно, стоит быть на концерте Евгения Дятлова.

Популярный артист и востребованный певец, он готов сразить наповал всех слушателей глубоким голосом, вдумчивыми песнями, дружеской беседой и просто своей харизмой. Приятный тембр голоса уже влюбил в себя миллионы сердец. Поэтому не удивительно, что лучшие места на концерты Евгения Дятлова исчезают из касс с космической скоростью, а благодарственные отзывы о его выступлениях появляются с завидной регулярностью – артист настолько душевен и открыт, что большинству не хочется уходить с его концертов и публика долго провожает певца бурными аплодисментами.

Заслуженный артист России, успевающий играть в театре и кино, озвучивать зарубежные фильмы и участвовать во всевозможных телевизионных шоу, не устает удивлять поклонников своими новыми программами. То и дело Евгений Дятлов объявляет о новых выступлениях, чему необычайно рады меломаны по всей стране. Описывать концерты Евгения Дятлова можно самыми благородными и возвышенными эпитетами, но лучше один раз услышать голос певца лично и ощутить на себе его обаяние.

Живой звук в безупречном по звучанию ККЗ «Октябрь» сделают концерт наслаждением для ценителей настоящего вокала талантливого артиста и его виртуозного коллектива.

https://sakhalin.tv/movie/109681/.

Билеты в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)