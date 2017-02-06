6 февраля состоится концерт Евгения Финкельштейна и музыкального ансамбля «Lactea via quartet».

Билеты уже в продаже. Справки по телефону и приобретение билетов:

Концертная касса Сахалинской филармонии – тел. +7 (4242) 304 –104,

г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, 182 А (ТЦ «Большая мода»)

ЕВГЕНИЙ ФИНКЕЛЬШТЕЙН– выдающийся российский гитарист, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой классической гитары в государственной классической академии в Москве.

Евгений Финкельштейн выступает с сольными концертами в лучших концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Дальнего Востока, Австрии, Германии, Великобритании и других городов России и Европы: Концертхаус в Вене, Малый и Рахманиновский залы московской государственной консерватории, Большой зал государственной академической капеллы С. Петербурга, Холивэл музикхолл в Оксфорде, Московский Международный Дом Музыки.

Евгений сотрудничает с такими коллективами и исполнителями, как «Солисты Москвы», Юрий Башмет. С большим успехом в Малом Зале московской государственной консерватории прошел концерт камерного оркестра «Солисты Москвы», в котором Евгений Финкельштейн и Юрий Башмет исполнили двойной концерт А. Вивальди ре минор для альта, гитары и струнных. Евгений Финкельштейн принимал участие в фестивале «Кремль музыкальный» в 2011 году (худ.руководитель – Николай Петров).

Немецкое музыкальное издательство «Акустик Музик рекордс» выпустило три диска Евгения Финкельштейна: первый − «Русская гитарная музыка», с произведениями современных отечественных композиторов?гитаристов, второй диск − «Соната», с музыкой И.С. Баха, С.Л. Вайса, Г. Муффата и М. Джулиани. Третий диск − «Lachrimae». В него вошли лютневые произведения Джона Доуленда, Робера де Визе, Джованни Замбони в переложении для классической гитары Евгения Финкельштейна.

Записи Евгения Финкельштейна звучат на российских и зарубежных радиостанциях.

Выступления Евгения Финкельштейна отличает необыкновенно красивый звук, тонкость и выразительность исполнения, разнообразие и изысканность репертуара. Эти качества, помноженные на филигранную технику, производят на слушателей незабываемое впечатление.

«Финкельштейн соединяет блестящую виртуозность с точным, любовно выверенным искусством интерпретации. Это была совершенная музыка» (Westfalen Post (Германия)

«Евгений Финкельштейн очаровал зал своим мощным сочным звуком, безукоризненной техникой. Отлично владея инструментом, он смог передать тончайшие нюансы музыкального мира композитора. Безусловно, это звезда на музыкальном небосводе России» (Эхо Литвы)

«Внезапным контрастом, в руках Евгения Финкельштейна слушателям открылась другая гитара – в теплом, интимно?дружеском сочетании с человечным тембром альта Юрия Башмета. Неожиданно каждая нота приобрела необыкновенный смысл, в тонкую гармонию слились вибрации двух инструментов» (Журнал «Гитарист»)