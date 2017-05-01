Сахалин, встречай своих любимцев!

1 мая Би-2 с программой Best of у нас в городе!

В это трудно поверить, но за многолетнюю историю все лучшие песни БИ-2» ни разу не звучали на Сахалине в одном концерте. Впервые в островной столице группа представит программу «The Best Of». На концерте в Арена Сити прозвучит более двадцати хитов. Музыканты исполнят все главные песни из всех выпущенных БИ-2 альбомов – от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания «#16плюс». Некоторые из них не звучали со сцены до появления программы «The Best Of» более 10 лет!

Весенний концерт БИ-2 «The Best Of» в праздничную дату станет роскошным подарком всем поклонникам и отличной возможностью познакомиться с творчеством группы в самых ярких его проявлениях.

Помимо музыкальной составляющей концертов Best of зрителей ждут и новая сценография, и традиционно завораживающее световое шоу, подготовленное Би-2 специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления Би-2!

БИ-2 – яркий представитель современной российской рок-музыки. Песни группы не раз были отмечены российскими музыкальными премиями Золотой Граммофон, Муз-ТВ, RU.TV, Чартовой дюжины и многими другими. Основатели группы – Лева и Шура дружат с подросткового возраста и с того же времени создают вместе музыку. У группы вышло девять студийных альбомов, песни в исполнении БИ-2 звучат в российских кинофильмах («Брат-2», «Сестры», «Я остаюсь», «День выборов», «О чем говорят мужчины», «Елки-3», «Мамы-3» и другие). БИ-2 известны и своими проектами: в «Нечетном воине» к записи песен привлекаются популярные российские рок-музыканты, традиционными в творчестве БИ-2 стали и концерты с симфоническим оркестром.

Начинаем в 19 часов!

Готовимся к двойному празднику!

Билеты в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296 (1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55 (понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)