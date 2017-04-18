18 АПРЕЛЯ на сцене "Конгресс Холла" выступит легендарная группа "АРИЯ" со специальной программой "ДЛЯ СЛАБЫХ МЕСТА НЕТ!".

История Арии продолжается вот уже четвёртое десятилетие.

На счету группы 12 полноформатных студийных альбомов, около ста песен, рассказывающих совершенно различные истории. И, конечно же, поклонники хотят услышать на концертах все написанные когда-либо треки.

Однако концерты всегда строго ограничены по времени и за 2 - 2,5 часа музыканты могут исполнить лишь малую толику того, что было создано ими за все эти годы.

Новый концертный тур Арии "ДЛЯ СЛАБЫХ МЕСТА НЕТ" стартует уже весной 2017 года. Составляя концертные программы, музыканты не всегда ориентируются на пожелания поклонников. Но на этот раз они решили полностью доверить составление турового сет-листа именно фэнам, предложив им прислать список песен, которые они бы хотели услышать на концертах любимой группы! Подчёркиваем - это должен быть не список песен с самым высоким рейтингом, а список тех песен, которые хотелось бы реально услышать в предстоящем туре 2017 года.

http://www.aria.ru/

Именно треки, вошедшие в эти списки и набравшие наибольшее количество голосов, попадут в сет-лист грядущего тура Арии! А это значит, что сюрпризы на концертах обеспечены!

В начале 2017 года на официальном сайте группы будет открыто голосование, где каждый желающий сможет отдать голос за «свои» песни!

18 апреля 2017 г. 19.00 Конгресс-Холл

Старт продаж с 9 декабря.

Онлайн bilet.sakh.com

Билеты в продажах с 5 декабря в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)