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Ария

Ария

18 АПРЕЛЯ на сцене "Конгресс Холла" выступит легендарная группа "АРИЯ" со специальной программой "ДЛЯ СЛАБЫХ МЕСТА НЕТ!".

История Арии продолжается вот уже четвёртое десятилетие.

На счету группы 12 полноформатных студийных альбомов, около ста песен, рассказывающих совершенно различные истории. И, конечно же, поклонники хотят услышать на концертах все написанные когда-либо треки.

Однако концерты всегда строго ограничены по времени и за 2 - 2,5 часа музыканты могут исполнить лишь малую толику того, что было создано ими за все эти годы.

Новый концертный тур Арии "ДЛЯ СЛАБЫХ МЕСТА НЕТ" стартует уже весной 2017 года. Составляя концертные программы, музыканты не всегда ориентируются на пожелания поклонников. Но на этот раз они решили полностью доверить составление турового сет-листа именно фэнам, предложив им прислать список песен, которые они бы хотели услышать на концертах любимой группы! Подчёркиваем - это должен быть не список песен с самым высоким рейтингом, а список тех песен, которые хотелось бы реально услышать в предстоящем туре 2017 года.

http://www.aria.ru/

Именно треки, вошедшие в эти списки и набравшие наибольшее количество голосов, попадут в сет-лист грядущего тура Арии! А это значит, что сюрпризы на концертах обеспечены!

В начале 2017 года на официальном сайте группы будет открыто голосование, где каждый желающий сможет отдать голос за «свои» песни!

18 апреля 2017 г. 19.00 Конгресс-Холл

Старт продаж с 9 декабря.

Онлайн bilet.sakh.com

Билеты в продажах с 5 декабря в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

18 апреля, вторник
19:00
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Комментарии
AMORальная
Написано 11 декабря 2016, в 18:16
... Там, высоко - нет никого
Там также одиноко, как и здесь
Там, высоко - бег облаков
К погасшей много лет назад звезде...
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+4
Балтийская Мурзилка
Написано 11 декабря 2016, в 18:31
Без Кипелова Ария не та...
"Этот парень был из тех,
кто просто любит жизнь"
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+7
Veronika1211
Написано 11 декабря 2016, в 22:05
В студенческие годы была фанаткой этой группы... Обязательно схожу на их концерт...
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+1
Сергей Макаров
Написано 12 декабря 2016, в 09:24
Ой блин. Я бы бесплатно не пошёл. Это уже третий вокалист!!)) Ладно бы Ария была с Кипеловым или с Беркутом, который исполнял бы песни из "Крещение огнём" и "Армагеддон". Но это уже ни в какие ворота!))
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано 15 декабря 2016, в 19:50
Сергей Макаров, не то пальто?
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+1
Сергей Макаров
Написано 16 декабря 2016, в 08:51
Русалка Обыкновенная, конечно)) Вот что стало с Арией:
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+2
Римма Хайрутдинова
Написано 13 апреля, в 17:10
Сергей Макаров, Попсятина какая-то сопливая
Принципиальная разница даже тематически: борьба против смирения, протест против фатализма.
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+1
Balbes
Написано 17 января 2017, в 11:08
АРИЯ без Кипелова конечно уже не то, но я бы сходил, жаль на вахте.
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