В рамках концертной программы #ОГОНЬ мы будем праздновать 15-летие группы и презентовать новый материал для вас в Южно-Сахалинске, 9 апреля, на сцене Конгресс-Холл Столица. Не пропустите!



Это будет уникальное шоу, которое объединит лучшие элементы выступлений Amatory: эксклюзивный плейлист, лучший свет и звук! Это не просто рок-концерт - это действо, завораживающее с первой секунды и держащее в напряжении до последнего трека.

Приходите 09 апреля и убедитесь в этом!

Открытие дверей в 18:00

Начало в 19:00

Возрастное ограничение : 12+

Стоимость билетов 1500 рублей. Последующие дороже!

vk.com/amatory_sakh_09apr

Справки и билеты: 41-78-89, +7-962-581-78-89