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Amatory

Amatory

В рамках концертной программы #ОГОНЬ мы будем праздновать 15-летие группы и презентовать новый материал для вас в Южно-Сахалинске, 9 апреля, на сцене Конгресс-Холл Столица. Не пропустите!


Это будет уникальное шоу, которое объединит лучшие элементы выступлений Amatory: эксклюзивный плейлист, лучший свет и звук! Это не просто рок-концерт - это действо, завораживающее с первой секунды и держащее в напряжении до последнего трека.
Приходите 09 апреля и убедитесь в этом!

Открытие дверей в 18:00
Начало в 19:00
Возрастное ограничение : 12+

Стоимость билетов 1500 рублей. Последующие дороже!

vk.com/amatory_sakh_09apr
Справки и билеты: 41-78-89, +7-962-581-78-89

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

9 апреля, воскресенье
19:00
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