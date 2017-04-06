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Жена смотрителя зоопарка

Жена смотрителя зоопарка

Режиссер:
Ники Каро
  
Актеры:
Джессика Честейн, Даниэль Брюль, Йохан Хелденберг, Тимоти Редфорд, Эфрат Дор, Шира Хаас, Иддо Голдберг, Майкл МакЭлхаттон, Мариан Митас
 
 
 

Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

Сегодня
13:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
21:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15 апреля, суббота
15:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
16 апреля, воскресенье
15:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
17 апреля, понедельник
15:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
18 апреля, вторник
18:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19 апреля, среда
18:20 ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", малый зал
13:45
Завтра
ККЗ "Октябрь", малый зал
21:00
15 апреля, суббота
ККЗ "Октябрь", малый зал
15:50
16 апреля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", малый зал
15:40
17 апреля, понедельник
ККЗ "Октябрь", малый зал
15:40
18 апреля, вторник
ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15
19 апреля, среда
ККЗ "Октябрь", малый зал
18:20
Расписание на все дни
+1
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