Жена смотрителя зоопарка
Режиссер:
Ники Каро
Актеры:
Джессика Честейн, Даниэль Брюль, Йохан Хелденберг, Тимоти Редфорд, Эфрат Дор, Шира Хаас, Иддо Голдберг, Майкл МакЭлхаттон, Мариан Митас
Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.
Сегодня
|13:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 апреля, суббота
|15:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
16 апреля, воскресенье
|15:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 апреля, понедельник
|15:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
18 апреля, вторник
|18:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
19 апреля, среда
|18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:45
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:00
15 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:50
16 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:40
17 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:40
18 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:15
19 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:20
Комментарии