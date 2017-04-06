Жена смотрителя зоопарка

Режиссер: Ники Каро

Актеры: Джессика Честейн, Даниэль Брюль, Йохан Хелденберг, Тимоти Редфорд, Эфрат Дор, Шира Хаас, Иддо Голдберг, Майкл МакЭлхаттон, Мариан Митас

Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.