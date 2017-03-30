Уйти красиво
Режиссер:
Зак Брафф
Актеры:
Морган Фриман, Майкл Кейн, Кристофер Ллойд, Джои Кинг, Энн-Маргрет, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Алан Аркин, Шиван Фэллон, Мария Диззия
Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления.
Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.
Сегодня
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
8 апреля, суббота
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
9 апреля, воскресенье
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
10 апреля, понедельник
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
11 апреля, вторник
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|22:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
12 апреля, среда
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
23:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
23:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
8 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
23:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
9 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
10 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
11 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:30
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
12 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
|Самый лучший кинотеатр
|
14:20
20:10
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