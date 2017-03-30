Уйти красиво

Режиссер: Зак Брафф

Актеры: Морган Фриман, Майкл Кейн, Кристофер Ллойд, Джои Кинг, Энн-Маргрет, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Алан Аркин, Шиван Фэллон, Мария Диззия

Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления.



Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.