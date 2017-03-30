афиша
афиша
Регистрация
Уйти красиво

Уйти красиво

Режиссер:
Зак Брафф
  
Актеры:
Морган Фриман, Майкл Кейн, Кристофер Ллойд, Джои Кинг, Энн-Маргрет, Питер Серафинович, Мэтт Диллон, Алан Аркин, Шиван Фэллон, Мария Диззия
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления.

Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.

0
Популярное на ASTV
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
Время первых
Время первых
Музейный кинозал
Музейный кинозал
Лекарство от здоровья
Лекарство от здоровья
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru