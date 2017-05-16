Трио в перьях
Режиссер:
Тоби Генкель, Реза Мемари
Актеры:
- Тильман Дёблер, Шеннон Конли, Кристиан Гол, Николетт Кребиц, Марк Томпсон, Марко Эссер, Джейсон Гриффит, Маркус Офф, Эрика Шредер, Мауд Акерман
Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!
Сегодня
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
21 мая, воскресенье
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
22 мая, понедельник
|14:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:25
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:25
21 мая, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:35
22 мая, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:00
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