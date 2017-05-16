Трио в перьях

Тильман Дёблер, Шеннон Конли, Кристиан Гол, Николетт Кребиц, Марк Томпсон, Марко Эссер, Джейсон Гриффит, Маркус Офф, Эрика Шредер, Мауд Акерман

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!