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Трио в перьях

Трио в перьях

Режиссер:
Тоби Генкель, Реза Мемари
  
Актеры:
  • Тильман Дёблер, Шеннон Конли, Кристиан Гол, Николетт                                                                    Кребиц, Марк Томпсон, Марко                                                                    Эссер, Джейсон Гриффит, Маркус                                                                Офф, Эрика Шредер, Мауд Акерман
 
 
 
 
 
Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!

 

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