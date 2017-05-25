Спасатели Малибу

Режиссер: Сет Гордон

Актеры: Дуэйн Джонсон, Александра Даддарио, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Памела Андерсон, Келли Рорбах, Шарлотта МакКинни, Ана Флавия Гавлак, Хэннибал Бересс, Анжелика Кенни

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.