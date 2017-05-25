Спарк. Герой Вселенной
Режиссер:
Аарон Вудли
Актеры:
Джессика Бил, Сьюзен Сарандон, Патрик Стюарт, Хилари Суонк, Афина Карканис, Джейс Норман, Алан С. Петерсон, Джейсон Делайн, Иван Шерри, Аарон Вудли
Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.
Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.
Сегодня
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
3 июня, суббота
|13:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
4 июня, воскресенье
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 июня, понедельник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
6 июня, вторник
|09:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
7 июня, среда
|12:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:00
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
3 июня, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:15
4 июня, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
5 июня, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:45
6 июня, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:30
7 июня, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:30
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