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Спарк. Герой Вселенной

Спарк. Герой Вселенной

Режиссер:
Аарон Вудли
  
Актеры:
Джессика Бил, Сьюзен Сарандон, Патрик Стюарт, Хилари Суонк, Афина Карканис, Джейс Норман, Алан С. Петерсон, Джейсон Делайн, Иван Шерри, Аарон Вудли
 

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.

Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

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