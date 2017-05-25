Спарк. Герой Вселенной

Режиссер: Аарон Вудли

Актеры: Джессика Бил, Сьюзен Сарандон, Патрик Стюарт, Хилари Суонк, Афина Карканис, Джейс Норман, Алан С. Петерсон, Джейсон Делайн, Иван Шерри, Аарон Вудли

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.



Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.