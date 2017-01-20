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Семейное ограбление

Семейное ограбление

Режиссер: Паскаль Бурдьо
  
Актеры: Жан Рено, Фамке Янссен, Рем Кериси, Паскаль Демолон, Камиль Шаму, Бруно Санчес

Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…

Сегодня
13:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
13:30 ККЗ "Октябрь", малый зал
29 января, воскресенье
13:30 ККЗ "Октябрь", малый зал
30 января, понедельник
14:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
31 января, вторник
14:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
1 февраля, среда
14:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", малый зал
13:50
Завтра
ККЗ "Октябрь", малый зал
13:30
29 января, воскресенье
ККЗ "Октябрь", малый зал
13:30
30 января, понедельник
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40
31 января, вторник
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40
1 февраля, среда
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40
Расписание на все дни
0
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