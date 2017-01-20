Семейное ограбление
Режиссер: Паскаль Бурдьо
Актеры: Жан Рено, Фамке Янссен, Рем Кериси, Паскаль Демолон, Камиль Шаму, Бруно Санчес
Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…
Сегодня
|13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
29 января, воскресенье
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
30 января, понедельник
|14:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
31 января, вторник
|14:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 февраля, среда
|14:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:50
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:30
29 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:30
30 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:40
31 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:40
1 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:40
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