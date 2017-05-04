Прочь
Режиссер:
Джордан Пил
Актеры:
Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, ЛейКит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…
Сегодня
|18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
13 мая, суббота
|18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 мая, воскресенье
|21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 мая, понедельник
|18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
16 мая, вторник
|21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 мая, среда
|18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:00
13 мая, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:30
14 мая, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:00
15 мая, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:30
16 мая, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:00
17 мая, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:30
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