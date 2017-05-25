Подводная эра

Режиссер: Хулио Гурпиде

Актеры: Фил ЛаМарр, Джесс Харнелл, Джефф Беннетт, Дэйв Фенной, Боб Берген, Анна Вочино, Уильям Салиерс, Терри Дуглас, Джо Охман

К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…