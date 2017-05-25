Подводная эра
Режиссер:
Хулио Гурпиде
Актеры:
Фил ЛаМарр, Джесс Харнелл, Джефф Беннетт, Дэйв Фенной, Боб Берген, Анна Вочино, Уильям Салиерс, Терри Дуглас, Джо Охман
К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…
Сегодня
|15:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
3 июня, суббота
|11:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 июня, воскресенье
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
5 июня, понедельник
|09:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
6 июня, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
7 июня, среда
|14:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 15:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:50
3 июня, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 12:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:30
4 июня, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 15:15
5 июня, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 17:00
6 июня, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:50
7 июня, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:45
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