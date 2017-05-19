Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Актеры:

Джонни Депп, Кира Найтли, Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Стивен Грэм, Голшифте Фарахани

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.