Отпетые напарники

Режиссер: Ренни Харлин

Актеры: Джеки Чан, Фань Бинбин, Джонни Ноксвилл, Томер Оз, Эндрю Даш, Эрик Цан, Уинстон Чао, Ив Торрес, Ланьсинь Чжан, Майкл Вонг Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.