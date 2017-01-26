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Отпетые напарники

Отпетые напарники

Режиссер:
Ренни Харлин
  
Актеры:
Джеки Чан, Фань Бинбин, Джонни Ноксвилл, Томер Оз, Эндрю Даш, Эрик Цан, Уинстон Чао, Ив Торрес, Ланьсинь Чжан, Майкл Вонг
 
 
 
 
 
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

 

 

 

 

 

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

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