Отпетые напарники
Режиссер:
Ренни Харлин
Актеры:
Джеки Чан, Фань Бинбин, Джонни Ноксвилл, Томер Оз, Эндрю Даш, Эрик Цан, Уинстон Чао, Ив Торрес, Ланьсинь Чжан, Майкл Вонг
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.
Сегодня
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
4 февраля, суббота
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
5 февраля, воскресенье
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
6 февраля, понедельник
|11:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
7 февраля, вторник
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
8 февраля, среда
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
4 февраля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
5 февраля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
6 февраля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:35
7 февраля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
8 февраля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
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