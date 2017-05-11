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Охотник с Уолл-стрит

Охотник с Уолл-стрит

Режиссер:
Марк Уильямс
  
Актеры:
Джерард Батлер, Элисон Бри, Уиллем Дефо, Гретхен Мол, Дастин Миллиган, Альфред Молина, Кэтлин Манро, Джулия Баттерз, Анупам Кхер, Стивен Богерт
 
 
 
 

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

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20 мая, суббота
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21 мая, воскресенье
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