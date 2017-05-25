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Нелюбовь

Нелюбовь

Режиссер:
Андрей Звягинцев
  
Актеры:

Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс,                                                                       Алексей Фатеев, Джан Бадмаев,                                                                           Евгения Дмитриева, Сергей                                                                                 Двойников, Артем Манукян, Наталья                                                                   Винокурова

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

 

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