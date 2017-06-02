Мумия
Режиссер:
Алекс Куртцман
Актеры:
Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
Сегодня
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|13:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
10 июня, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
11 июня, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
12 июня, понедельник
|15:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
13 июня, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
14 июня, среда
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:50
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:10
3D 19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 16:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:00
3D 18:05
3D 20:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 16:00
3D 20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:55
10 июня, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:55
3D 19:55
3D 22:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 16:00
3D 20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
11 июня, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:55
3D 17:00
3D 22:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 16:00
3D 20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 21:00
12 июня, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 18:25
3D 20:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:00
3D 19:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:55
13 июня, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:00
3D 18:15
3D 23:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:10
3D 20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 16:40
14 июня, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:00
3D 15:20
3D 20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:10
3D 20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 16:40
Комментарии