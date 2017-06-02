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Мумия

Мумия

Режиссер:
Алекс Куртцман
  
Актеры:
Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон
 

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
13:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:25 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10 июня, суббота
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11 июня, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12 июня, понедельник
15:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:25 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13 июня, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14 июня, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:50
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:10
3D 19:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 16:40
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:00
3D 18:05
3D 20:25
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 16:00
3D 20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 16:55
10 июня, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:55
3D 19:55
3D 22:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 16:00
3D 20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
11 июня, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:55
3D 17:00
3D 22:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 16:00
3D 20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 21:00
12 июня, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 18:25
3D 20:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:00
3D 19:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 16:55
13 июня, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:00
3D 18:15
3D 23:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:10
3D 20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 16:40
14 июня, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:00
3D 15:20
3D 20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:10
3D 20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 16:40
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