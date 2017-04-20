Моя девушка - монстр
Режиссер:
Начо Вигалондо
Актеры:
Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Ханна Черами, Михо Судзуки, Сара Сурх
Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
Сегодня
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Завтра
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29 апреля, суббота
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30 апреля, воскресенье
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1 мая, понедельник
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2 мая, вторник
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3 мая, среда
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
29 апреля, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
30 апреля, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
1 мая, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
2 мая, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
3 мая, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
21:40
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