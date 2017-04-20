Моя девушка - монстр

Режиссер: Начо Вигалондо

Актеры: Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Ханна Черами, Михо Судзуки, Сара Сурх

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.