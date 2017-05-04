Меч короля Артура

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу, Гермиона Корфилд, Микаэл Персбрандт

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.