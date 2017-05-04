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Меч короля Артура

Меч короля Артура

Режиссер:
Гай Ричи
  
Актеры:
Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу, Гермиона Корфилд, Микаэл Персбрандт
 

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13 мая, суббота
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
17:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14 мая, воскресенье
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
17:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15 мая, понедельник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16 мая, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17 мая, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 17:20
3D 22:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:40
3D 16:20
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 20:35
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 20:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 16:20
3D 18:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:30
3D 23:05
13 мая, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 15:30
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 12:40
3D 17:20
3D 22:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 20:35
14 мая, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 20:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 17:20
3D 19:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:30
3D 23:05
15 мая, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 17:20
3D 22:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:40
3D 16:20
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 20:35
16 мая, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 20:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 16:20
3D 18:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:30
3D 23:05
17 мая, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:50
3D 17:20
3D 22:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 11:40
3D 16:20
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 20:35
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