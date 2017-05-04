Меч короля Артура
Режиссер:
Гай Ричи
Актеры:
Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу, Гермиона Корфилд, Микаэл Персбрандт
Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.
Сегодня
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
13 мая, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 мая, воскресенье
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 мая, понедельник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
16 мая, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 мая, среда
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 17:20
3D 22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 16:20
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 20:35
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 20:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 16:20
3D 18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:30
3D 23:05
13 мая, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:40
3D 17:20
3D 22:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 20:35
14 мая, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 20:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 17:20
3D 19:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:30
3D 23:05
15 мая, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 17:20
3D 22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 16:20
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 20:35
16 мая, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 20:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 16:20
3D 18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:30
3D 23:05
17 мая, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 17:20
3D 22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 16:20
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 20:35
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