Изгой-один: Звездные войны. Истории

Актеры: Бен Мендельсон, Фелисити Джонс, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Джимми Смитс, Форест Уитакер, Диего Луна, Донни Йен, Джеймс Эрл Джонс

Сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии — надо выкрасть чертежи самого совершенного и смертоносного оружия империи. Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном задании есть и личные мотивы. Не всем суждено вернуться домой, но герои готовы к этому, ведь на кону судьба Галактики.