Изгой-один: Звездные войны. Истории
Режиссер: Гарет Эдвардс
Актеры: Бен Мендельсон, Фелисити Джонс, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Джимми Смитс, Форест Уитакер, Диего Луна, Донни Йен, Джеймс Эрл Джонс
Сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии — надо выкрасть чертежи самого совершенного и смертоносного оружия империи. Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном задании есть и личные мотивы. Не всем суждено вернуться домой, но герои готовы к этому, ведь на кону судьба Галактики.
Сегодня
|10:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
25 декабря, воскресенье
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
26 декабря, понедельник
|11:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
27 декабря, вторник
|11:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
28 декабря, среда
|11:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:40
3D 19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:20
3D 17:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 22:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
12:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:00
3D 18:40
25 декабря, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 18:20
3D 23:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
3D 22:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 19:30
26 декабря, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:50
3D 20:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:50
3D 22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 19:00
27 декабря, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:50
3D 20:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:50
3D 22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 19:10
28 декабря, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:50
3D 20:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:50
3D 22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 19:00
Комментарии