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Изгой-один: Звездные войны. Истории

Изгой-один: Звездные войны. Истории

Режиссер: Гарет Эдвардс
  
Актеры: Бен Мендельсон, Фелисити Джонс, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Джимми Смитс, Форест Уитакер, Диего Луна, Донни Йен, Джеймс Эрл Джонс
 
 
 
 
 
 
Сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии — надо выкрасть чертежи самого совершенного и смертоносного оружия империи. Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном задании есть и личные мотивы. Не всем суждено вернуться домой, но герои готовы к этому, ведь на кону судьба Галактики.

Сегодня
10:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
17:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
12:10 Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
25 декабря, воскресенье
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
26 декабря, понедельник
11:50 Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
27 декабря, вторник
11:50 Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
28 декабря, среда
11:50 Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
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