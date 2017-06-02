Его собачье дело
Режиссер:
Марк Каллен, Робб Каллен
Актеры:
Джейсон Момоа, Фамке Янссен, Брюс Уиллис, Элизабет Рем, Джон Гудман, Ана Флавия Гавлак, Адам Голдберг, Кэл Пенн, Томас Миддлдитч, Вуд Харрис
Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.
Сегодня
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Завтра
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10 июня, суббота
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12 июня, понедельник
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13 июня, вторник
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14 июня, среда
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Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
10 июня, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
11 июня, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
12 июня, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
13 июня, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
14 июня, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
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