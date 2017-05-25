Чудо-женщина
Режиссер:
Пэтти Дженкинс
Актеры:
Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Юэн Бремнер, Люси Дэвис, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Дэнни Хьюстон, Флоренс Касумба
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.
Сегодня
|12:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
3 июня, суббота
|09:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
4 июня, воскресенье
|09:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
5 июня, понедельник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
6 июня, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
7 июня, среда
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:00
3D 15:55
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:15
3D 16:55
3D 22:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:10
3D 18:45
3D 21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 16:05
3D 21:25
3 июня, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:10
3D 14:05
3D 19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:30
3D 16:05
3D 21:20
4 июня, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:10
3D 14:05
3D 19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:30
3D 17:05
3D 22:20
5 июня, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:00
3D 15:55
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 14:15
3D 18:50
6 июня, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:50
3D 16:45
3D 22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 11:45
3D 18:50
7 июня, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 11:45
3D 18:50
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