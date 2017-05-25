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Чудо-женщина

Чудо-женщина

Режиссер:
Пэтти Дженкинс
  
Актеры:
Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Юэн Бремнер, Люси Дэвис, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Дэнни Хьюстон, Флоренс Касумба
 

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Сегодня
12:15 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
3 июня, суббота
09:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
4 июня, воскресенье
09:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
17:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
5 июня, понедельник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14:15 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
6 июня, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
7 июня, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:00
3D 15:55
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 12:15
3D 16:55
3D 22:10
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:10
3D 18:45
3D 21:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 16:05
3D 21:25
3 июня, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:10
3D 14:05
3D 19:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:30
3D 16:05
3D 21:20
4 июня, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:10
3D 14:05
3D 19:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 12:30
3D 17:05
3D 22:20
5 июня, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:00
3D 15:55
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 14:15
3D 18:50
6 июня, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:50
3D 16:45
3D 22:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 11:45
3D 18:50
7 июня, среда
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 11:45
3D 18:50
Расписание на все дни
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