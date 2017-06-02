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Анна Каренина. История Вронского

Анна Каренина. История Вронского

Режиссер:
Карен Шахназаров
  
Актеры:

Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл                                                                                     Гребенщиков, Макар Михалкин,                                                                           Татьяна Лютаева, Иван Колесников,                                                                     Анастасия Макеева, София Сун,                                                                           Дмитрий Гусев

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

 

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