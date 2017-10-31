Юные сахалинские футболисты готовятся к финалу первенства области
Победитель определится уже сегодня
Сегодня завершится первенство Сахалинской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. В СРК «Олимпия-Парк» будут сыграны восемь заключительных матчей турнира, по итогам которым определятся победитель и призеры. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Один из комплектов медалей обеспечила себе команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». В данный момент она возглавляет турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 28 очков. Лидер турнира пока не пропустил ни одного гола, а в чужие ворота забил 62 мячей. Но даже такого блестящего результата может не хватить для золотых медалей, если ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» проиграет свой последний матч.
Соперником лидера в этой игре будет ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», в активе которого 24 очка (9 матчей). Победы в двух последних играх (с ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» и Долинском) принесут этой команде первое место.
На место в тройке призеров претендуют также Холмск (22 очка после 9 матчей) и ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» (21 очков в 10 матчах).
Расписание игр на 5 ноября:
- 12:30. Долинск – ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» (1 площадка); Гимназия № 3 – Быков (вторая площадка).
- 13:20. ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» - ОГАУ «ФК «Сахалин-2007»; Корсаков – ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2».
- 14:00. Корсаков – ДЮСШ (Южно-Сахалинск); Холмск – Быков.
- 14:40. ДЮСШ (Южно-Сахалинск) – Холмск; ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» - Долинск.