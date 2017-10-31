Юные сахалинские футболисты готовятся к финалу первенства области

Сегодня завершится первенство Сахалинской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. В СРК «Олимпия-Парк» будут сыграны восемь заключительных матчей турнира, по итогам которым определятся победитель и призеры. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Один из комплектов медалей обеспечила себе команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». В данный момент она возглавляет турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 28 очков. Лидер турнира пока не пропустил ни одного гола, а в чужие ворота забил 62 мячей. Но даже такого блестящего результата может не хватить для золотых медалей, если ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» проиграет свой последний матч.

Соперником лидера в этой игре будет ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», в активе которого 24 очка (9 матчей). Победы в двух последних играх (с ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» и Долинском) принесут этой команде первое место.

На место в тройке призеров претендуют также Холмск (22 очка после 9 матчей) и ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» (21 очков в 10 матчах).

Расписание игр на 5 ноября: