новости
новости
Регистрация
Юные сахалинские футболисты готовятся к финалу первенства области

Юные сахалинские футболисты готовятся к финалу первенства области

Победитель определится уже сегодня

Сегодня завершится первенство Сахалинской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. В СРК «Олимпия-Парк» будут сыграны восемь заключительных матчей турнира, по итогам которым определятся победитель и призеры. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Один из комплектов медалей обеспечила себе команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». В данный момент она возглавляет турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 28 очков. Лидер турнира пока не пропустил ни одного гола, а в чужие ворота забил 62 мячей. Но даже такого блестящего результата может не хватить для золотых медалей, если ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» проиграет свой последний матч.

Соперником лидера в этой игре будет ОГАУ «ФК «Сахалин-2006», в активе которого 24 очка (9 матчей). Победы в двух последних играх (с ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» и Долинском) принесут этой команде первое место.

На место в тройке призеров претендуют также Холмск (22 очка после 9 матчей) и ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» (21 очков в 10 матчах).

Расписание игр на 5 ноября:

  • 12:30. Долинск – ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» (1 площадка); Гимназия № 3 – Быков (вторая площадка).
  • 13:20. ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» - ОГАУ «ФК «Сахалин-2007»; Корсаков – ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2».
  • 14:00. Корсаков – ДЮСШ (Южно-Сахалинск); Холмск – Быков.
  • 14:40. ДЮСШ (Южно-Сахалинск) – Холмск; ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» - Долинск.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:59 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
футболюноши
Популярное на ASTV
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры
Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры
Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки
Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки
Уже почти неделю ничего не известно о пропавшей в Южно-Сахалинске девушке
Уже почти неделю ничего не известно о пропавшей в Южно-Сахалинске девушке

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В центре Смирных внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево
В центре Смирных внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево
Сахалинские школьники впервые попробовали себя в мас-рестлинге
Сахалинские школьники впервые попробовали себя в мас-рестлинге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru