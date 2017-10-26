Доплата к пенсиям шахтеров увеличится на Сахалине

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С 1 ноября изменяется доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалина. Эта прибавка каждому из них определена индивидуально. А её размер пересчитывается каждые три месяца, сообщает пресс-служба пенсионного фонда островного региона.

Доплата меняется в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности России в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с июля по сентябрь 2017 года.

По результатам поступления дополнительных страховых взносов во втором квартале сумма доплаты к шахтёрской пенсии составляет в среднем по области 2 878,39 рубля. Её получат 806 бывших работников угольной промышленности Сахалина.

Размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт доплаты осуществляется, с одной стороны - от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, и с другой стороны - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.

В сравнении с предыдущим периодом, дополнительные выплаты немного повысились. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 2 752,45 рубля.

Нынешний размер выплат будет действителен до 1 февраля 2018 года. Затем снова произойдет перерасчет. При этом, каждый раз доплата рассчитывается индивидуально, в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы, конкретной профессии пенсионера и ещё от целого ряда факторов.

С возникающими вопросами можно обращаться по телефону «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.