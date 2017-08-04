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Две школы Южно-Сахалинска все еще не прошли проверку перед началом учебного года

Две школы Южно-Сахалинска все еще не прошли проверку перед началом учебного года

У остальных осталась пара недель для устранения всех недочетов

В Южно-Сахалинске завершается приемка общеобразовательных учреждений к 2017-2018 учебному году. Из 30 школ городского округа на сегодня соответствующие документы выданы 28, на очереди школы № 8 и № 31, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

В нынешнем году члены специально созданной комиссии, в состав которой входят представители департамента и министерства образования, УВД города, территориального отделения пожарного надзора, а также детской поликлиники и Роспотребнадзора, помимо общеобразовательных организаций проверили 52 дошкольных учреждения и 2 учреждения дополнительного образования.

- На подготовку школ, детских садов и организаций дополнительного образования к новому учебному году в 2017 году выделено более 560 млн рублей, - сказала начальник департамента образования областного центра Анастасия Киктева. - Хочу отметить, что в этом году мы провели не просто большой объем ремонтных работ, но сделали вещи, которые являются принципиальными для функционирования учреждений системы образования. Так, капитально отремонтированы пищеблоки в восточной гимназии и школе № 3. Серьезный объем работ по благоустройству проведен в школах № 21 и № 22. Впервые за много лет капитально отремонтирован автодром школы № 31.

Кроме того, в ряде общеобразовательных организаций заменены электрика, автоматическая пожарная сигнализация и инженерные сети. К концу 2017 года 14 учреждений системы образования обновят фасады.

Безопасность в школах городского округа находится на высоком уровне.

- Все школы оборудованы камерами видеонаблюдения и контрольно-пропускными пунктами, - отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних УВД Южно-Сахалинска Татьяна Милованова. - В школах в наличии информационно-правовые стенды, функционируют телефоны доверия для родителей и учеников, а также кнопки вызова охранных предприятий. И администрация города, и департамент образования делают все возможное, чтобы ученики чувствовали себя в безопасности во время учебного процесса, а родители были спокойны за своих детей.

Также при приемке школ к новому учебному году самое пристальное внимание уделяется работе систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, наличию первичных средств пожаротушения и умению дежурного персонала действовать в случае возникновения пожара.

Подводя предварительные итоги, члены комиссии обозначили директорам образовательных организаций ряд незначительных замечаний, которые обязаны устранить до начала нового учебного года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:23 +1
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 09:48 Отредактированно сегодня, в 09:49
....интересно как прошли проверку 21 и 22 школы там ремонт предшкольных территорий не хуже ул.Комсомольской и явно к 1 сентября они не успевают?
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Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 10:59
S.T.A.L.K.E.R., Благоустройство пришкольной территории не является основанием для того, чтобы они не прошли проверку. Работы в этих школах начались ещё в мае. Там масштаб действительно огромный.
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