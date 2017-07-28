Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине

Фото Михаила Шерковцова и Е.В. Панчишеной

Палеонтологическая коллекция Сахалинского областного краеведческого музея в 2017 году пополнилась новыми находками ископаемой флоры и фауны. Как и в прошлые годы в комплектовании коллекции принимают участие не только сотрудники музея, но жители и гости Сахалинской области.

В июне сотрудники естественнонаучного отдела музея Геннадий Матюшков и Сергей Данилов собрали в верховье реки Сусуи образцы позднемелового окаменелого дерева, ископаемые раковины аммонитов. Геологический возраст находок 90–70 млн лет.

В сборе и доставке образцов в музей принял активное участие сахалинский краевед Михаил Шерковцов. После научной обработки, определения и описания каждый экземпляр получит свой коллекционный номер, и все образцы будут переданы на постоянное хранение в фонд музея.

В июле в музей была передана ископаемая неогеновая раковина брюхоногого моллюска семейства букцинид (Buccinidae). Раковина найдена туристами — жителями Кемеровской области Татьяной Кузнецовой и Анастасией Рейдель — на восточном побережье Сахалина в районе горы Клокова. Геологический возраст раковины — не менее 15 млн лет.

Уже в 2017 году некоторые из вновь собранных образцов будут размещены в экспозиции «История геологического развития Сахалина и Курильских островов», рассказывающей о геологическом прошлом Сахалина за последние 100 миллионов лет, сообщает пресс-служба музея.