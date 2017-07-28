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Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине
Фото Михаила Шерковцова и Е.В. Панчишеной

Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине

Находки будут выставлены в областном краеведческом музее

Палеонтологическая коллекция Сахалинского областного краеведческого музея в 2017 году пополнилась новыми находками ископаемой флоры и фауны. Как и в прошлые годы в комплектовании коллекции принимают участие не только сотрудники музея, но жители и гости Сахалинской области.

В июне сотрудники естественнонаучного отдела музея Геннадий Матюшков и Сергей Данилов собрали в верховье реки Сусуи образцы позднемелового окаменелого дерева, ископаемые раковины аммонитов. Геологический возраст находок 90–70 млн лет. 

В сборе и доставке образцов в музей принял активное участие сахалинский краевед Михаил Шерковцов. После научной обработки, определения и описания каждый экземпляр получит свой коллекционный номер, и все образцы будут переданы на постоянное хранение в фонд музея.

В июле в музей была передана ископаемая неогеновая раковина брюхоногого моллюска семейства букцинид (Buccinidae). Раковина найдена туристами — жителями Кемеровской области Татьяной Кузнецовой и Анастасией Рейдель — на восточном побережье Сахалина в районе горы Клокова. Геологический возраст раковины — не менее 15 млн лет.

Уже в 2017 году некоторые из вновь собранных образцов будут размещены в экспозиции «История геологического развития Сахалина и Курильских островов», рассказывающей о геологическом прошлом Сахалина за последние 100 миллионов лет, сообщает пресс-служба музея.

Галерея
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 1
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 2
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 3
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 4
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 5
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 6
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 7
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 8
Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине, Фото: 9
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Ракушку возрастом 15 миллионов лет нашли туристы на Сахалине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:30 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:39
Чего только нет...
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+1
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 14:50
Так выглядит вечность.
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0
Лампочка
Написано сегодня, в 15:53
У меня тоже вон что есть
всего отпечаток конечно, но все равно круто)))
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0
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