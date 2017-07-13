Поисковики уточнили обстоятельства гибели военных летчиков на Сахалине в конце 40-х годов

Активисты «Поискового движения России» установили обстоятельства гибели военнослужащих, могилы которых находятся в районе урочища Ольховатка, Анивского района, сообщается на сайте движения. За могилами ухаживают школьники селаТаранай, которые буквально на днях снова побывали там и высадили цветы на могилах. На нескольких захоронениях есть данные о том, кто там покоится, остальные безымянные.

С помощью архивных материалов поисковики смогли раскрыть некоторые белые пятна.

Иван Фёдорович Коробов, родился 21.12.1922 года, в деревнеСелезнево, Смоленской области. Участник Великой Отечественной войны, служил в 81 стрелковой пехотной бригаде, был ранен в 1942 год. В 1943 году поступил в 3-ю школу летчиков при ВВС ВМФ и окончил ее в 1944 году, после чего был направлен в ВВС ТОФ, где проходил службу во 2 эскадрильи 58 истребительного авиационного полка 18 авиационной дивизии ВВС ТОФ в звании лейтенанта.

Погиб, 11 сентября 1948 года. После выполнения задания, при заходе на посадку на самолете Р-63 «КингКобра», на высоте 400 метров, сорвался в плоский штопор и врезался в землю.

«Американские самолеты «КингКобра» были не устойчивы при полете без боезапаса, летчикам запрещалась выполнять фигуры высшего пилотажа. Косвенно, это могло послужить причиной катастрофы, так как самолет летел после отработки стрельб» - отметил активист регионального отделения Алексей Охрименко.

На другом захоронении указаны два летчика. Солдатов Михаил Иванович и Караваев Пётр Михайлович, служили во 2 эскадрильи 60 штурмового авиационного полка 16 смешанной авиационной дивизии ВВС ТОФ.

10 июля 1946 года, на стрелково-бомбардировочном полигоне Таранай, во время выполнения тренировочного полета на высоте 600 метров у самолета Ил-2 загорелся мотор. Самолет с потерей высоты 150-200 метров, креном 50-60 градусов врезался в землю. Летчик и воздушный стрелок погибли.

Михаил Солдатов родился 09.01.1924 года, в деревне Гранки, Пензенской области. С 1941 года курсант Военно-морского авиационного училища им. И.В. Сталина, затем курсант Военно-морского торпедного авиационного училища им. С.А. Леваневского. В рядах ВВС с 1943 года. Участник Великой Отечественной войны, награжден Орденом Красного знамени и Орденом Отечественной войны I степени во время службы на Черноморском флоте, в 1944 году. Звание лейтенанта получил в 1945 году. Был заместителем командира 2 эскадрильи 60 авиационного полка 16 смешанной авиационной дивизии ВВС ТОФ.

По воздушному стрелку Караваеву Петру Михайловичу, новых сведений, кроме уже известных, нет.

Есть также и еще одна могила, с фамилией Старков Анатолий Иванович. По военнослужащему удалось выяснить, что младший сержант 1531 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона Старков во время лыжных соревнований части, которые проводились 12 января 1953 г. сбился с лыжни и длительное время провел на морозе. Скончался 13 января 1953 года от переохлаждения.

«К сожалению, работа с архивами имеет свои сложности. Не на все письменные запросы приходят ответы, а работа непосредственно в архиве отнимает много средств и времени. Дела по авиации выдаются для изучения всего три раза в неделю. На некоторых военнослужащих не выдают учетно-послужных карт, либо они просто отсутствуют. Но, тем не менее, мы не сдаемся. Поставлена цель, уточнить обстоятельства гибели как можно большего числа военнослужащих, похороненных на территории Сахалинской области. В частности, у Михаила Солдатова, на табличке отсутствует дата рождения и отчество, благодаря архивной работе, этот пробел уже можно исправить» - рассказал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Установлены также причины авиакатастрофы американского самолета Б-34 «Вентура», в октябре 1945 года на острове Шумшу. Во время экспедиции на остров, в июле месяце, поисковики намерены установить памятную табличку на месте катастрофы самолета, в результате которой погибло 10 человек.