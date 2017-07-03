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Дополнительные бригады займутся ремонтом улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске

Дополнительные бригады займутся ремонтом улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске

Поставки некоторых материалов задерживаются

Ход ремонта на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске проверил Олег Кожемяко. Помимо обновления проезжей части строители меняют здесь инженерные сети: трубы тепло- и водоснабжения, ливневой канализации. Комплексный ремонт включает в себя обустройство новых пешеходных зон, установку автобусных павильонов и системы уличного освещения.

Как пояснили подрядчики, в целом дорожные работы идут по графику, однако есть отставание от плана из-за задержек с поставкой строительных материалов. Олег Кожемяко напомнил присутствующему на объекте градоначальнику Сергею Надсадину о том, что основной объем работ по ремонту магистрали необходимо завершить к осени текущего года и потребовал увеличения количества занятых на данных работах бригад.

- Стоит отметить, что впервые за многие годы в городе идут такие масштабные работы по замене теплосетей, коллекторов, ливневых канализаций и водопроводов. Однако ремонт уличной сети в областном центре - одна из первостепенных и актуальных на сегодня задач. Ведь пока идут дорожные работы люди испытают трудности с проездом, в городе образуются пробки. Поэтому ни о каких задержках в графиках речи быть не может. Темпы работ должны быть усилены, без ущерба качеству, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Осматривая улицу Венскую областного центра, губернатор обратил внимание на слишком низкий темп проводимых здесь ремонтных работ. Руководству города было поручено в ближайшее время составить новый оперативный план-график ремонта данного участка дороги. Отчитываться о проделанных работах мэрия будет в еженедельном режиме, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:09 −1
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 14:35
....а подземные пешеходные переходы сразу не судьба сделать?Тем самым разгрузить светофоры и снять часть ответственности с автомобилистов.
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+6
Igor71
Написано сегодня, в 14:46
S.T.A.L.K.E.R., Согласен, пока дорожного полотна нет. А лучше лифт на цокольный этаж.
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+1
Reader
Написано сегодня, в 14:47
Никто даже не сомневался, что задержки будут "из-за кого-то "
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+5
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:52
Ударными темпами, в нарушение КЗоТ РФ.
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 16:51
Интересно глянуть смету. Сколько человек должно работать. А сколько по факту
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+1
Igor71
Написано сегодня, в 16:59
Не только нарушения КЗоТа, но и технологического процесса ремонта.
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+1
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