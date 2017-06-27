Мотоцикл и легковушка столкнулись в Охе

Фото очевидцев

Сегодня, 2 июля, примерно в 17:00 возле городского парка в Охе произошло ДТП. Столкнулись мотоцикл и легковушка.

По предварительным данным, перед тем как сделать поворот, водитель автомобиля убедился, что мотоцикл находится на безопасном расстоянии - метрах в 40. Но когда начал совершать маневр, произошло столкновение.

На заднем сиденье в машине также находились дети.

Кроме мотоциклиста пострадавших нет. Мужчину доставили в районную больницу с переломом ноги.

Разобраться в ситуации сотрудникам ГИБДД помогут записи с видеорегистраторов.

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