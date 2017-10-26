"Мобильная академия" - проект компании МТС

Как сократить разрыв между поколениями? Далеко не все пользователи мобильных телефонов умеют выходить в интернет и знают о том, что заплатить за квартиру или купить билеты в кино можно с помощью буквально одного клика.

Старшее поколение не имеет такой возможности только в силу одной причины, - они не знают, как это делать, и, давая им эти навыки, возможности познакомиться с функциями смартфона поближе, мы, по сути, создаем такую социальную среду, в которой все поколения имеют возможность использовать все достижения современной цивилизации.

Мобильная академия - это проект компании МТС. Курс ориентирован на людей старше пятидесяти - новых пользователей смартфонов и планшетов, а следовательно, и мобильного интернета. На таких уроках в очень простой и доступной форме взрослым ученикам объясняют, что не стоит бояться прогресса. Ведь новые возможности делают жизнь еще более комфортной и радостной.

В мобильной академии МТС учат не только пользоваться всеми возможностями смартфонов и планшетов, но и объясняют, как обезопасить свой баланс и не попасться на удочку мошенников. Курсы помогают понять: мобильный интернет - это вовсе не страшно, а наоборот, очень интересно и полезно.